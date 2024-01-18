Кот-д'Ивуар — Нигерия: счет матча 0:1 (0:0), обзор гола

Уильям Троост-Эконг Фото: globallookpress.com
Единственный мяч на 50-й минуте с 11-метрового защитник греческого ПАОК Уильям Троост-Эконг.
Футбол. Кубок Африки-2023. Группа A
Кот-д Ивуар — Нигерия 0:1
Гол: 0:1 Виллиам Трост-Эконг (пенальти) (55') Кот-д Ивуар: Яхья Фофана, Серж Орье (Уилфрид Стефан Синго, 67'), Усман Дьоманде, Эван Н'Дика, Гислейн Конан (Умар Диаките, 80'), Секо Фофана, Ибраим Сангаре, Франк Кессье, Жереми Бога (Николя Пепе, 67'), Кристиан Куаме (Жонатан Бамба, 67'), Жан-Филипп Крассо (Карим Конате, 84') Нигерия: Стэнли Нвабили, Заиду Сануси (Кеннет Омеруо, 80'), Кэлвин Бейсси, Виллиам Трост-Эконг, Адесево Аджайи, Самуэль Чуквезе (Моузес Саймон, 72'), Фрэнк Аниика, Ола Эйна, Виктор Осимхен (Пол Онуачу, 88'), Адемола Лукман (Брайт Осави-Самуэль, 79'), Алекс Айуоби Предупреждение: Стэнли Нвабили (90 + 2')
После двух туров Кот-д'Ивуар теперь имеет три очка и идет на третьей строчке. Нигерия лидирует с Экваториальной Гвинеей, у них на очко больше.