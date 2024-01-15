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    Невилл: Беллингем молодец, что выбрал «Боруссию», а не «Манчестер Юнайтед»

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    Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл выразил мнение, что хавбек Джуд Беллингем поступил верно, присоединившись к дортмундской «Боруссии».

    Джуд Беллингем
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    Джуд Беллингем

    Сейчас хавбек играет за мадридский «Реал».

    «Тогда "Юнайтед" договорил с "Бирмингемом", как и Дортмунд. У Джуда был выбор между этими клубами, и он молодец, что ушёл в "Боруссию". Теперь он является одним из величайших игроков в мире и величайшим английским талантом. Что было бы, если бы он перешёл в "Манчестер Юнайтед"? Я не знаю, может быть, он добился бы успеха, но я не уверен», — приводит слова Невилла издание Mirror.

    «Манчестер Юнайтед» после 21 тура АПЛ идет седьмым в таблице, набрав 32 очка. Лидирует «Ливерпуль» (45 очков).

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