Невилл: Беллингем молодец, что выбрал «Боруссию», а не «Манчестер Юнайтед»

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед»выразил мнение, что хавбекпоступил верно, присоединившись к дортмундской «Боруссии».

Сейчас хавбек играет за мадридский «Реал».

«Тогда "Юнайтед" договорил с "Бирмингемом", как и Дортмунд. У Джуда был выбор между этими клубами, и он молодец, что ушёл в "Боруссию". Теперь он является одним из величайших игроков в мире и величайшим английским талантом. Что было бы, если бы он перешёл в "Манчестер Юнайтед"? Я не знаю, может быть, он добился бы успеха, но я не уверен», — приводит слова Невилла издание Mirror.

«Манчестер Юнайтед» после 21 тура АПЛ идет седьмым в таблице, набрав 32 очка. Лидирует «Ливерпуль» (45 очков).