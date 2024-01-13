«Челси» — «Фулхэм»: счет матча 1:0, обзор гола

Коул Палмер Фото: globallookpress.com
Автором единственного гола стал Коул Палмер, который реализовал пенальти.
Футбол. Англия. Премьер-лига
Челси — Фулхэм 1:0
Гол: 1:0 Коул Палмер (пенальти) (45 + 4') Челси: Джордже Петрович, Мало Гюсто (Alfie Gilchrist, 90'), Аксель Дисаси, Тьяго Силва, Леви Колвилл, Энцо Фернандес, Коул Палмер (Карни Чуквуэмека, 90'), Конор Галлахер, Рахим Стерлинг (Бен Чилвел, 77'), Армандо Броя (Чуквунонсо Мадуэке, 66'), Moises Caicedo Фулхэм: Бернд Лено, Энтони Робинсон, Исса Диоп, Олуватосин Адарабиойо, Кенни Тете (Тимоти Кастань, 64'), Андреас Перейра (Родриго Мунис, 82'), Гарри Уилсон (Bobby Decordova-Reid, 64'), Томас Кейрни, Жоау Палинья (Саша Лукич, 83'), Рауль Хименес, Виллиан Предупреждения: Мало Гюсто (38'), Гарри Уилсон (49'), Энцо Фернандес (58'), Аксель Дисаси (75'), Тьяго Силва (79'), Коул Палмер (80')
«Челси» (31 очко) поднялся на восьмое место в турнирной таблице. Команда Маурисио Почеттино одержала третью подряд победу в АПЛ.
«Фулхэм» (24) идет на 13-й позиции.