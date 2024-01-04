Симеоне: Остается только поздравить «Жирону»

Наставник «Атлетико»высказался о поражении команды в матче 19-го тура Примеры с «Жироной». Мадридский коллектив уступил со счетом 3:4.

«Я всегда смотрю на положительную сторону, мы начали не очень хорошо, они были лучше в течение 30 минут. Когда мы атаковали, голы пришли, была опасность, мы смогли сравнять счёт и провели отличный второй тайм.

Мы приложили огромные усилия, что привело к внесению изменений, потому что я видел, что игроки очень устали. Остаётся только поздравить "Жирону", с этой решимостью у них всё будет очень хорошо», — приводит слова Симеоне Marca.

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«Атлетико» на данный момент идет 4-м в таблице Ла Лиги, набрав 38 очков.