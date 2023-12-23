Филиппо Индзаги подвел итоги матча с «Миланом»

Филиппо Индзаги Фото: globallookpress.com
«Если у вас остаются сожаления после ничейного матча с "Миланом", то этим всё сказано. Это разочарование. Мы играли на равных против топ-команды, как и ранее с "Аталантой".
У нас был правильный настрой, мы заслужили победу. "Салернитана" имела шансы снять все вопросы заранее, но не сделала этого — именно в этом аспекте нам нужно прибавлять», — приводит слова Индзаги Football Italia.
«Салернитана» с 9 очками располагается на последнем, 20-м месте в таблице Серии А.