Филиппо Индзаги подвел итоги матча с «Миланом»

Наставник «Салернитаны»высказался о результате матче Серии А с «Миланом». Команды сыграли вничью 2:2.

«Если у вас остаются сожаления после ничейного матча с "Миланом", то этим всё сказано. Это разочарование. Мы играли на равных против топ-команды, как и ранее с "Аталантой".

У нас был правильный настрой, мы заслужили победу. "Салернитана" имела шансы снять все вопросы заранее, но не сделала этого — именно в этом аспекте нам нужно прибавлять», — приводит слова Индзаги Football Italia.

Календарь и таблица Серии А

«Салернитана» с 9 очками располагается на последнем, 20-м месте в таблице Серии А.