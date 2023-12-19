Непомнящий: В России слишком много пафоса по отношению к Захаряну

Известный тренервысказался о повышенном внимании к полузащитнику «Реал Сосьедада»

«Реал Сосьедад» сыграет против «Пари Сен-Жермен» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«В России слишком много пафоса по отношению к Захаряну. Его работа — играть в футбол.

Не думаю, что у него будут мысли о том, что он представляет всю страну. Это рабочий момент.

И, к сожалению, сейчас не так много участников Лиги чемпионов, за кого мы могли бы поболеть», — приводит слова Непомнящего RT.

Захарян провел за «Реал Сосьедад» 17 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.