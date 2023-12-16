Спортдир «Интера»: Зачем нам еще один нападающий, если у нас есть Мхитарян?

Спортивный директор «Интера»рассказал, собирается ли клуб усилить линию атаки в период зимнего трансферного окна.

«Мы абсолютно довольны нашими нападающими, у нас их четыре. Также у нас в составе есть такой сильный игрок, как Мхитарян, который на протяжении своей карьеры часто выступал на позиции форварда.

В случае необходимости он будет доступен в качестве пятого нападающего», — приводит слова Аузилио Inter Xtra в соцсети Х (ранее Twitter).

Генрих Мхитарян играет за «Интер» с лета 2022 года. Футболист провел 69 встреч, забил 7 мячей и сделал 7 голевых передач.

Нынешний контракт с Мхитаряном истекает в июне 2024 года.