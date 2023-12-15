Беллингем и Гризманн вошли в символическую сборную группового этапа ЛЧ по версии WhoScored

Джуд Беллингем Фото: globallookpress.com
В сборную попали:
Вратарь: Ник Поуп («Ньюкасл», рейтинг — 7,3);
Защитники: Жоау Канселу («Барселона», 7,8), Матс Хуммельс («Боруссия», 7,4), Пепе («Порту», 7,2), Самуэл Лино («Атлетико», 7,6);
Полузащитники: Букайо Сака («Арсенал», 7,8), Джуд Беллингем («Реал», 8,3), Микель Мерино («Сосьедад», 7,7), Габриэл Мартинелли («Арсенал», 8,4);
Нападающие: Антуан Гризманн («Атлетико», 7,9), Габриэл Жезус («Арсенал», 7,8).
Ранее УЕФА назвал имена претендентов на звание лучшего игрока шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.