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    Стал известен доход «Манчестер Сити» по итогам группового этапа Лиги чемпионов

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    «Манчестер Сити» заработал 76.48 млн. евро за выступление на групповом этапе Лиги чемпионов. Об этом сообщает издание AS.

    «Манчестер Сити»
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    «Манчестер Сити»

    Такую сумму «горожане» получили благодаря выходу в плей-офф турнира, призовым за результаты матчей, а также бонусам, которые начисляются в зависимости от коэффициентов клуба на основе его выступлений клуба в турнире за последние 10 лет.

    По итогам группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» занял 1-е место в своей группе с 18-ю очками в активе, выиграв все 6 матчей.

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