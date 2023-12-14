Стал известен доход «Манчестер Сити» по итогам группового этапа Лиги чемпионов

заработал 76.48 млн. евро за выступление на групповом этапе Лиги чемпионов. Об этом сообщает издание AS

Такую сумму «горожане» получили благодаря выходу в плей-офф турнира, призовым за результаты матчей, а также бонусам, которые начисляются в зависимости от коэффициентов клуба на основе его выступлений клуба в турнире за последние 10 лет.

По итогам группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» занял 1-е место в своей группе с 18-ю очками в активе, выиграв все 6 матчей.

В одной группе с «горожанами» выступали немецкий «Лейпциг», швейцарский «Янг Бойз» и сербская «Црвена Звезда».