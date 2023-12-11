Хави: То, что сделала «Жирона», — большое достижение

Наставник «Барселоны»высказался о поражении от «Жироны» (2:4) в чемпионате Испании.

«То, что сделала "Жирона", — большое достижение. Они были лучше и оторвались от нас на семь очков, и это вполне заслуженно. Игра была равной, всё решили детали. Победа "Барселоны" также была бы справедливой. Кажется, мы пробили по воротам 31 раз. Ошибки в обороне сказались на нас.

У "Жироны" отличная команда, отличный проект. Мы хотели сократить отрыв, но такова наша реальность. "Барселона" строится, хоть меня и критиковали за это. Нужно шагнуть назад, чтобы затем сделать два шага вперёд. Сомневаться не нужно — надо делать всё то же, что и раньше. Игра была неплохой, но мы получили ужасный результат», — приводит слова Хави AS.