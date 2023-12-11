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    В «Ахмате» подвели итог уходящего года

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    Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев подвел итоги 2023 года.

    ФК «Ахмат»
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    ФК «Ахмат»

    «Окончание прошлого сезона было удачным, а старт этого чемпионата оказался провальным. Мы сделали определенные выводы. В первую очередь, причина таких результатов — это большое количество травм, причем они начались еще в весенней части прошлого чемпионата и продолжились в период подготовки к этому сезону. Именно с этим и был связан провальный старт для "Ахмата".

    Также ряд позиций в команде требуют усиления, чем мы в зимнюю паузу и собираемся заняться. Когда будет принято решение по тем, кто может покинуть команду и новичкам, то мы все объявим. Персонализировать позиции для усиления пока не хотелось бы, но изменения в клубе будут», — цитирует Газзаева Sport24.

    Календарь и таблица РПЛ

    В текущем сезоне команда из Чечни после 18 туров идет в таблице РПЛ на 13-й строчке в зоне переходных матчей.

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