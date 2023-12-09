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    «Ахмат» и «Ростов» сыграли безголевую ничью

    «Ахмат» — «Ростов»: счет матча 0:0, обзор

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    Завершился матч 18-го тура РПЛ «Ахмат»«Ростов». В нем не было забитых мячей.

    Вратарь «Ростова» Сергей Песьяков
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    Вратарь «Ростова» Сергей Песьяков

    Преимуществом в матче владели хозяева, но воплотить его в забитые голы так и не получилось.

    «Ахмат» нанес 15 ударов по воротам, из них 4 в створ. «Ахмат» ответил 9 по воротам, из которых один был в створ.

    Также стоит отметить, что в перерыве попросил замену основной голкипер грознецев Георгий Шелия, но вышедший вместо него Максим Опарин не подвел команду и сохранил ворота «сухими».

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Ахмат — Ростов 0:0
    Ахмат: Гиорги Шелия, Дарко Тодорович, Андрей Семёнов, Ясмин Челикович, Мирослав Богосавац, Артём Тимофеев, Евгений Харин, Антон Швец, Гамид Агаларов, Camilo, Kovachev S. Ростов: Сергей Песьяков, Андрей Лангович, Максим Осипенко, Денис Терентьев, Илья Вахания, Данил Глебов, Алексей Миронов, Хорен Робертович Байрамян, Даниил Павлович Уткин, Мохаммад Мохеби, Николай Комличенко Предупреждения: Гамид Агаларов (45+2'), Илья Вахания (61'), Даниил Павлович Уткин (64'), Camilo (65'), Данила Прохин (90+3'), Андрей Лангович (90+4'), Антон Швец (90+4') Удаление: Андрей Лангович (90+7')

    «Ахмат» идет на 13-м месте с 17 очками.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Ростов» занимает 10-ю строчку с 21 очком.

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