«Ахмат» — «Ростов»: счет матча 0:0, обзор

Завершился матч 18-го тура РПЛ. В нем не было забитых мячей.

Преимуществом в матче владели хозяева, но воплотить его в забитые голы так и не получилось.

«Ахмат» нанес 15 ударов по воротам, из них 4 в створ. «Ахмат» ответил 9 по воротам, из которых один был в створ.

Также стоит отметить, что в перерыве попросил замену основной голкипер грознецев Георгий Шелия, но вышедший вместо него Максим Опарин не подвел команду и сохранил ворота «сухими».

Футбол. Россия. Премьер-лига Ахмат — Ростов 0:0 Ахмат: Гиорги Шелия, Дарко Тодорович, Андрей Семёнов, Ясмин Челикович, Мирослав Богосавац, Артём Тимофеев, Евгений Харин, Антон Швец, Гамид Агаларов, Camilo, Kovachev S. Ростов: Сергей Песьяков, Андрей Лангович, Максим Осипенко, Денис Терентьев, Илья Вахания, Данил Глебов, Алексей Миронов, Хорен Робертович Байрамян, Даниил Павлович Уткин, Мохаммад Мохеби, Николай Комличенко Предупреждения: Гамид Агаларов (45+2'), Илья Вахания (61'), Даниил Павлович Уткин (64'), Camilo (65'), Данила Прохин (90+3'), Андрей Лангович (90+4'), Антон Швец (90+4') Удаление: Андрей Лангович (90+7')

«Ахмат» идет на 13-м месте с 17 очками.

Календарь и таблица РПЛ

«Ростов» занимает 10-ю строчку с 21 очком.