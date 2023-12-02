«Сочи» — «Крылья Советов»: счет матча 0:2 (0:0), обзор голов

В матче 17-го турауступил на своем поле самарским— 0:2.

В первом тайме хозяева владели инициативой, но воплотить ее в голы так и не сумели.

После перерыва команда Виталия Осинькина стала играть активнее, начала создавать моменты и смогла забить гол на 71-й минуте.

Он на счету полузащитника Романа Ежова.

А на 90+3 минуте аргентинец Бенхамин Гарре реализовал пенальти и установил окончательный счет 2:0 в пользу самарцев.

Футбол. Россия. Премьер-лига Сочи — Крылья Советов 0:2 Голы: 0:1 Роман Ежов (71'), 0:2 Бенхамин Гарре (пенальти) (90+3') Сочи: Никита Гойло, Игорь Юрганов, Вячеслав Литвинов, Тимофей Маргасов, Кирилл Кравцов, Артур Юсупов, Никита Бурмистров, Георгий Мелкадзе, Marcelo Alves, Medvedev Y., Kramaric M. Крылья Советов: Иван Ломаев, Гленн Бейл, Роман Евгеньев, Александр Солдатенков, Юрий Горшков, Фернандо Костанца, Сергей Бабкин, Бенхамин Гарре, Роман Ежов, Никита Салтыков, Владимир Писарский Предупреждения: Фернандо Костанца (20'), Игорь Юрганов (33'), Артур Юсупов (45+3'), Кирилл Заика (90+3'), (90+3')

«Крылья Советов» сейчас на третьем месте с 29 очками. «Сочи» (10) замыкает таблицу РПЛ.