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    Асхабадзе: У «Факела» самый низкий бюджет в РПЛ

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    Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе высказался о прогрессе команды в текущем сезоне.

    Роман Асхабадзе
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    Роман Асхабадзе

    «Факел» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ после 15 туров.

    «Чемпионат длится весь сезон, но первый круг, конечно, можно отметить. В первую очередь, такой результат связан с системной, кропотливой и ежедневной работой всего клуба — отдельно никого не хочется выделять. Хотя нельзя не отметить самоотдачу футболистов и запредельную поддержку болельщиков "Факела".

    Мы не впервые ломаем какие-либо шаблоны, в плане бюджета точно — он был один из самых низких в ФНЛ, и, несмотря на это, наш клуб вышел в Премьер-лигу по спортивному принципу. Точно так же мы выстояли в прошлом сезоне и преодолели стыки.

    Сегодняшний бюджет "Факела тоже на 16-м месте, и первый круг мы оцениваем на пять баллов, но чемпионат еще не закончен, так что давайте оценивать не его первый или второй круг, а в целом его итоги.

    Плотность таблицы РПЛ такова, что промежуточным итогам долго радоваться не приходится. Надеюсь, общая работа нашего менеджмента, тренерского штаба и игроков поспособствует продолжению движения вперед в рамках нашей стратегии.

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    • К моему сожалению, есть многие, кто делит работу тренерского штаба, тренера и руководства. Я сторонник совершенного другого подхода: никаких делений быть не может, а задача руководителя и клуба — объединить все процессы воедино, где каждый механизм будет важен. Это коллегиальная ответственность, за все процессы ее берут на себя и клуб, и игроки с тренерским штабом. Каждый понимает, куда должно быть движение, какие правила должны быть соблюдены, и какая единая цель впереди, которая объединяет весь коллектив. Именно поэтому для меня деление на проценты работы тренера и других сотрудников клуба — неприемлемо. Это ведет к расхождению в процессе клубной работы. Если все едины, и в клубе каждый единомышленник и поддерживает друг друга, то деление самой работы бессмысленно", — приводит слова Асхабадзе Sport24.

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