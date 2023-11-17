Жота покинет «Аль-Иттихад». Португалец жалеет о переходе в саудовский клуб

Полузащитникв январе покинет, сообщает Daily Record.

По информации источника, португальский футболист жалеет о своем решении продолжить карьеру в саудовском клубе.

Жота перешел в «Аль-Иттихад» минувшим летом из шотландского «Селтика» за 29 миллионов евро.

Также отмечается, что новый главный тренер «Аль-Иттихала» Марсель Гальярдо не против продажи игрока.

В начале сентября «Аль-Иттихад» исключил 24-летнего вингера из заявки на чемпионат Саудовской Аравии. С тех пор он принял участие лишь в двух матчах азиатской Лиги чемпионов.

Напомним, за «Аль-Иттихад» выступают бывший нападающий «Реала» Карим Бензема и экс-полузащитник «Челси» Нголо Канте.