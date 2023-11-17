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    Жота покинет «Аль-Иттихад». Португалец жалеет о переходе в саудовский клуб

    Футбол Аль-Иттихад Джидда Саудовская Про-Лига Селтик Трансферы
    Полузащитник Жота Невеш в январе покинет «Аль-Иттихад», сообщает Daily Record.

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    По информации источника, португальский футболист жалеет о своем решении продолжить карьеру в саудовском клубе.

    Жота перешел в «Аль-Иттихад» минувшим летом из шотландского «Селтика» за 29 миллионов евро.

    Также отмечается, что новый главный тренер «Аль-Иттихала» Марсель Гальярдо не против продажи игрока.

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    • В начале сентября «Аль-Иттихад» исключил 24-летнего вингера из заявки на чемпионат Саудовской Аравии. С тех пор он принял участие лишь в двух матчах азиатской Лиги чемпионов.

    Напомним, за «Аль-Иттихад» выступают бывший нападающий «Реала» Карим Бензема и экс-полузащитник «Челси» Нголо Канте.

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