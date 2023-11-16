Бензема: Саудовская Аравия — мой второй дом

Форвард «Аль-Иттихада»высказался по поводу своего пребывания в Саудовской Аравии. Нападающий отметил, что ему комфортно в новой стране.

«Я очень рад быть в Саудовской Аравии среди этого великого народа, который любит спорт. Я приехал в Саудовскую Аравию не только для того, чтобы играть в футбол, но и для развития огромного спортивного проекта. Сначала я был удивлён такой большой любовью и тёплым приёмом со стороны фанатов "Аль-Иттихада". Они не только любящие, но и страстные люди, они вселяют в нас энтузиазм. Мы делаем всё возможное для того, чтобы они были счастливы.

Саудовская Аравия — моя второй дом, здесь живут замечательные люди, обожающие футбол», — приводит слова Бензема Footmercato со ссылкой на Arriyadiyah.

Ранее Бензема выступал за мадридский «Реал».