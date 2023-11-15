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    Жота заявил, что равняется на Криштиану Роналду

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    Форвард «Ливерпуля» Диогу Жота рассказал, что думает о нападающем «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

    Диогу Жота
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    Диогу Жота

    «В молодости ты полон энергии, но при этом часто допускаешь ошибки. С опытом приходят и ценные знания. В этом плане я всегда равняюсь на Криштиану Роналду.

    Мне кажется, что с момента, когда ему исполнилось 30 лет, он забил гораздо больше голов, чем до этого возраста. В 26 лет ты можешь быть еще далек от своего пика формы и успеха», — цитирует слова Жоты официальный сайт «красных».

    В текущем сезоне Жота провел за «Ливерпуль» 16 матчей во всех турнирах и забил восемь голов.

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