Жота заявил, что равняется на Криштиану Роналду

Форвард «Ливерпуля»рассказал, что думает о нападающем «Аль-Насра»

«В молодости ты полон энергии, но при этом часто допускаешь ошибки. С опытом приходят и ценные знания. В этом плане я всегда равняюсь на Криштиану Роналду.

Мне кажется, что с момента, когда ему исполнилось 30 лет, он забил гораздо больше голов, чем до этого возраста. В 26 лет ты можешь быть еще далек от своего пика формы и успеха», — цитирует слова Жоты официальный сайт «красных».

В текущем сезоне Жота провел за «Ливерпуль» 16 матчей во всех турнирах и забил восемь голов.