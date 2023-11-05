«Верона» — «Монца»: счет матча 1:3 (0:1), обзор голов

Автор дубля Лоренцо Коломбо (слева) Фото: globallookpress.com
На 41-минуте форвард гостей Лоренцо Коломбо открыл счет с передачи Андреа Кольпани.
В середине второго тайма воспитанник «Милана» оформил дубль. На сей раз ему голевую передачу отдал Валентин Карбони.
Разгромным счет сделал опытный центральный защитник Лука Кальдирола.
«Верона» смогла забить лишь гол престижа на 86-й минуте усилиями Микаэля Фолоруншо.
Футбол. Италия. Серия А
Верона — Монца 1:3
Голы: 0:1 Лоренцо Коломбо (41'), 0:2 Лоренцо Коломбо (73'), 0:3 Лука Кальдирола (84'), 1:3 Michael Folorunsho (86') Верона: Лоренцо Монтипо, Джанджакомо Маньяни, Павел Давидович (Исак Хин, 30'), Давиде Фараони (Jackson Tchatchoua, 75'), Филиппо Терраччано, Ондрей Дуда, Дарко Лазович (Сириль Нгонж, 65'), Милан Дюрич, Федерико Бонаццоли (Риккардо Сапонара, 75'), Michael Folorunsho, Josh Doig (Мартин Онгла, 46') Монца: Микеле Ди Грегорио, Гиоргос Кирьякопулос, Роб Холдинг, Лука Кальдирола, Андреа Кольпани (Варрен Бондо, 66'), Маттео Пессина, Роберто Гальярдини (Жан-Даниэль Акпа, 86'), Лоренцо Коломбо (Дани Мота, 85'), Самуэль Виньято (Валентин Карбони, 66'), Патрик Чиурриа (Самуэле Биринделли, 60'), Danilo D`Ambrosio Предупреждения: Danilo D`Ambrosio (25'), Лоренцо Коломбо (45 + 1'), Давиде Фараони (70')
После 11-ти туров «Монца» вышла на восьмое место с 16 очками. «Верона» идет на 17-й позиции с 8 очками.