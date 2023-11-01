Ловрен рассказал, почему ушел из «Зенита»

Бывший защитник «Зенита»объяснил, почему решил не оставаться в

Ловрен перешел из «Зенита» в «Лион» в начале 2023 года.

«Я получил предложение после чемпионата мира. Я поехал в отпуск в горы недалеко от Лиона. Приземлился в аэропорту с чемоданами, собирался в отпуск, не ожидал трансфера. Планировал, что 16 или 17 января вернусь в Санкт-Петербург.

В "Зените" у меня контракт был больше, сюда я приехал на меньшие деньги. В конце концов, я приехал сюда не ради денег. Я не получал никакого предложения от "Зенита". Но это футбол, такое случается. В любом случае у меня оставалось шесть месяцев до конца контракта.

Просто хотел быть уверен в своем будущем. В "Зените" будущее было неопределенным. К сожалению, они не дали мне никакого плана на будущее, а "Лион" предложил контракт на 2,5 года», — сказал хорватский футболист в интервью Владимиру Колосу.