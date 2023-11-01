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    Ловрен рассказал, почему ушел из «Зенита»

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    Бывший защитник «Зенита» Деян Ловрен объяснил, почему решил не оставаться в «Зените».

    Деян Ловрен
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    Деян Ловрен

    Ловрен перешел из «Зенита» в «Лион» в начале 2023 года.

    «Я получил предложение после чемпионата мира. Я поехал в отпуск в горы недалеко от Лиона. Приземлился в аэропорту с чемоданами, собирался в отпуск, не ожидал трансфера. Планировал, что 16 или 17 января вернусь в Санкт-Петербург.

    В "Зените" у меня контракт был больше, сюда я приехал на меньшие деньги. В конце концов, я приехал сюда не ради денег. Я не получал никакого предложения от "Зенита". Но это футбол, такое случается. В любом случае у меня оставалось шесть месяцев до конца контракта.

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    • Просто хотел быть уверен в своем будущем. В "Зените" будущее было неопределенным. К сожалению, они не дали мне никакого плана на будущее, а "Лион" предложил контракт на 2,5 года», — сказал хорватский футболист в интервью Владимиру Колосу.

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