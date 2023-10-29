Точилин: Иногда результат бывает необъективным, в игре с «Пари НН» нам не хватило удачи

Главный тренерподвел итоги матча 13-го тура РПЛ против(0:1).

«Это футбол. В футболе иногда результат бывает необъективным. Качеством игры я доволен. То, что не забили — сказалось на итоговом результате.

Как первый незабитый пенальти повлиял на психологический настрой? Как показала игра, команда после этого ещё прибавила. А второй — мы говорим, что в футболе не бывает удачи, неудач. Всё закономерно, в этой игре нам не хватило удачи.

Что сказал Нобоа, который вышел впервые за долгое время? У нас через два дня следующая игра, надо готовиться», — приводит слова Точилина «Матч ТВ».

После этой победы «Пари НН» поднялся на шестое место с 20 очками. Команда Александра Точилина продолжает замыкать турнирную таблицу РПЛ с девятью.