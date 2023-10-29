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    Точилин: Иногда результат бывает необъективным, в игре с «Пари НН» нам не хватило удачи

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    Главный тренер «Сочи» Александр Точилин подвел итоги матча 13-го тура РПЛ против «Пари НН» (0:1).

    Александр Точилин
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    Александр Точилин

    «Это футбол. В футболе иногда результат бывает необъективным. Качеством игры я доволен. То, что не забили — сказалось на итоговом результате.

    Как первый незабитый пенальти повлиял на психологический настрой? Как показала игра, команда после этого ещё прибавила. А второй — мы говорим, что в футболе не бывает удачи, неудач. Всё закономерно, в этой игре нам не хватило удачи.

    Что сказал Нобоа, который вышел впервые за долгое время? У нас через два дня следующая игра, надо готовиться», — приводит слова Точилина «Матч ТВ».

    После этой победы «Пари НН» поднялся на шестое место с 20 очками. Команда Александра Точилина продолжает замыкать турнирную таблицу РПЛ с девятью.

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