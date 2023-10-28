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    Талалаев: В «Зените» рассчитывали, что Клаудиньо возьмет на себя бомбардирский акцент после Малкома

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    Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев оценил игру полузащитника «Зенита» Клаудиньо в текущем сезоне.

    Клаудиньо
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    Клаудиньо

    Клаудиньо провел в чемпионате России 12 матчей, в которых забил три гола и сделал две результативные передачи.

    «Все рассчитывали, что тот бомбардирский акцент, который брал на себя Малком, Клаудиньо возьмет на себя. Это не так легко.

    Малком был всё же наконечником, в завершающей стадии атаки участвовал. Клаудиньо — это все-таки про последний пас, про то, как разогнать развернуть атаку. Сейчас от него ждут еще и концовки в большей степени, чем это было раньше», — приводит слова Талалаева «Матч ТВ».

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