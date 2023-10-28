Талалаев: В «Зените» рассчитывали, что Клаудиньо возьмет на себя бомбардирский акцент после Малкома

Главный тренер «Химок»оценил игру полузащитника «Зенита»в текущем сезоне.

Клаудиньо провел в чемпионате России 12 матчей, в которых забил три гола и сделал две результативные передачи.

«Все рассчитывали, что тот бомбардирский акцент, который брал на себя Малком, Клаудиньо возьмет на себя. Это не так легко.

Малком был всё же наконечником, в завершающей стадии атаки участвовал. Клаудиньо — это все-таки про последний пас, про то, как разогнать развернуть атаку. Сейчас от него ждут еще и концовки в большей степени, чем это было раньше», — приводит слова Талалаева «Матч ТВ».

«Зенит» в ближайшем матче сыграет 28 октября с «Ахматом». LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.