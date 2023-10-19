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    «Ньюкасл» может купить нападающего «Байера»

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    Нападающий леверкузенского «Байера» Виктор Банифасе может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

    Виктор Банифасе
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    Виктор Банифасе

    По информации The Sun Sport, нигерийский футболист попал в список трансферных целей «Ньюкасла».

    Но маловероятно, что «Байер» согласится продать Виктора в январе. Это может произойти не раньше лета 2024 года.

    Бонифасе перешел в «Байер» перед началом текущего сезона из бельгийского «Юниона». Transfermarkt оценивает его стоимость в 40 миллионов евро.

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