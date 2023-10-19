«Ньюкасл» может купить нападающего «Байера»

Нападающий леверкузенского «Байера»может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

По информации The Sun Sport, нигерийский футболист попал в список трансферных целей «Ньюкасла».

Но маловероятно, что «Байер» согласится продать Виктора в январе. Это может произойти не раньше лета 2024 года.

Бонифасе перешел в «Байер» перед началом текущего сезона из бельгийского «Юниона». Transfermarkt оценивает его стоимость в 40 миллионов евро.

Бонифасе провел в нынешнем чемпионате Германии семь матчей, в которых забил семь мячей и сделал две результативные передачи.