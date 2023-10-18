Игрок «Севильи» назвал Рамоса лучшим защитником в истории футбола

Серхио Рамос Фото: globallookpress.com
«Серхио для нас как второй тренер. Для меня он лучший защитник в истории футбола. Я работаю и стараюсь делать то же, что и он. Я его очень внимательно слушаю», — цитирует Баде Muchodeporte's.
37-летний Рамос является воспитанником «Севильи». Футболист вернулся в клуб в сентябре 2023 года.
В нынешнем сезоне Рамос провел 4 матча во всех турнирах, сделав один ассист.
До этого Рамос выступал за французский «ПСЖ» и мадридский «Реал». Кроме того, в активе защитника 23 гола в 180 встречах за сборную Испании.