Игрок «Севильи» назвал Рамоса лучшим защитником в истории футбола

Защитник «Севильи»рассказал, как относится к партнеру по команде

«Серхио для нас как второй тренер. Для меня он лучший защитник в истории футбола. Я работаю и стараюсь делать то же, что и он. Я его очень внимательно слушаю», — цитирует Баде Muchodeporte's.

37-летний Рамос является воспитанником «Севильи». Футболист вернулся в клуб в сентябре 2023 года.

В нынешнем сезоне Рамос провел 4 матча во всех турнирах, сделав один ассист.

До этого Рамос выступал за французский «ПСЖ» и мадридский «Реал». Кроме того, в активе защитника 23 гола в 180 встречах за сборную Испании.