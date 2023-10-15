Спортивный директор «Ювентуса»: Мы должны быть рядом с Фаджоли

Спортивный директор «Ювентуса»высказался по поводу того, как в клубе отнеслись к ситуации с хавбеком. Игрока обвинили в совершении нелегальных ставок.

«Я сожалею об истории с Фаджоли. Тем не менее мы немедленно уведомили федеральную прокуратуру о произошедшем. Мы близки к нему, наша задача будет заключаться не только в том, чтобы наказать его, но и в том, чтобы быть с ним рядом. На нас лежит большая ответственность за будущее, мы должны переделать всю систему», — приводит слова Джунтоли в соцсетях журналист Николо Скира.

До этого в прессе писали, что Фаджоли хочет сотрудничать со следствием, чтобы получить менее серьезное наказание за игру на ставках.