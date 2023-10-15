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    Фабрегас назвал причины удачной игры «Брайтона» в нынешнем сезоне

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    Экс-полузащитник «Челси» Секс Фабрегас высказался об игре «Брайтона» в нынешнем сезоне.

    Секс Фабрегас
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    Секс Фабрегас

    «Успех "Брайтона" заключается в их понимании футбола. Они знают, когда снизить темп, когда его взвинтить, а когда найти свободные зоны. Они знают, когда нужно вытянуть игроков и затем ускориться.

    Сколько раз мы видели, как они много комбинируют через короткий пас, а затем Марч или Митома врываются в свободные зоны и забивают, забежав защитникам за спины? Мне нравится их понимание футбола. Убеждён, что нужно играть именно так.

    Футбол "Брайтона" напоминает мне тот, как когда-то играл "Арсенал" в моё время. Быстрый и остроатакующий стиль, непредсказуемый для соперника.

    Начинаешь их высоко прессинговать — тут же получаешь рывок за спину. Прессингуешь их низко — они играют накоротке и находят свободные зоны. Это очень интересно, и я многому учусь у Де Дзерби», — приводит слова Фабрегаса The Mirror.

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    • После 8-и туров АПЛ «Брайтон» занимает 6-е место в таблице с 16-ю очками в активе. В следующем матче «чайки» сыграют 21-го октября с «Манчестер Сити».

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