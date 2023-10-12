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    Сафонов: Стоял на месте, все отбил, ничего особенного

    Футбол Сборная России Футбол России Товарищеские матчи Сборная Камеруна
    Вратарь сборной России Матвей Сафонов высказался о товарищеском матче против Камеруна (1:0).

    Матвей Сафонов
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    Матвей Сафонов

    «Один момент был у Абубакара, если не ошибаюсь. В первом тайме, когда выходил один в один, но решил пробить с 16 метров. Это был единственный его хороший момент. Было еще два выхода один в один, но это уже другие игроки. Стоял на месте, все отбил, ничего особенного.

    Не назову игру сложной, она была интересной. Соперник достаточно сильный, приятно, что мы можем наравне и даже лучше смотреться с такой сильной сборной. Ребята были тактически менее подготовлены, чем мы, но физически они были сильнее, быстрее. Думаю, это не особо было заметно в сегодняшней игре», — приводит слова Сафонова «Матч ТВ».

    Уже 16-го октября сборная России встретится с Кенией в рамках товарищеского поединка.

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