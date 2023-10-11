Кан: Саудовские клубы потратили на трансферы уже миллиард евро. Не думаю, что это продолжится

Бывший председатель правления мюнхенскойвысказался о тратах команд из Саудовской Аравии.

«Конкуренции со спортивной точки зрения ждать не стоит, но по части трансферов Саудовская Аравия уже стала новым игроком. В Европе это уже почувствовали.

Саудовские клубы потратили на трансферы уже миллиард евро. Не думаю, что это продолжится. Клубам нужно сохранять свою финансовый баланс и избегать убыточности в интересах владельцев.

Для Европы это палка о двух концах. Прибыль от трансферов им помогает, эти деньги можно вкладывать в собственные проекты. Тем более, что сейчас в саудовские клубы переходят в основном игроки постарше. Но если больше молодых футболистов захотят играть в Саудовской Аравии… Это будет тревожный звоночек для Европы. Поэтому они будут следить за делами в Саудовской Аравии очень внимательно», — цитирует Кана Bayern& Germany.