Губерниев: Складывается ощущение, что Абаскаль не разобрал «Крылья Советов»

Комментаторвысказался о пораженииот(0:4).

«Спартак был совсем не готов к "Крыльям Советов", складывается ощущение, что Абаскаль не разобрал соперника. "Крылья" — хорошая команда, отлично использует контратаки. Можно сказать, что у "красно‑белых" полное незнание предмета, с какими людьми работает тренер. Некому играть в центре обороны давно, одни фланговые игроки и полузащитники.

Команда играет черт‑те во что. Есть ощущение, что если в матче с ЦСКА напропускают, то эта встреча станет последней для Абаскаля за "Спартак". Трансферная кампания провальная, тренер в тупике. У команды многое чудовищно», — приводит слова Губерниева «Матч ТВ».

После этого матча «Крылья Советов» с 21 очком поднялись на 2-ю строчку в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» с 16 очками на 5-м месте.