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    Губерниев: Складывается ощущение, что Абаскаль не разобрал «Крылья Советов»

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    Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о поражении «Спартака» от «Крыльев Советов» (0:4).

    Дмитрий Губерниев
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    Дмитрий Губерниев

    «Спартак был совсем не готов к "Крыльям Советов", складывается ощущение, что Абаскаль не разобрал соперника. "Крылья" — хорошая команда, отлично использует контратаки. Можно сказать, что у "красно‑белых" полное незнание предмета, с какими людьми работает тренер. Некому играть в центре обороны давно, одни фланговые игроки и полузащитники.

    Команда играет черт‑те во что. Есть ощущение, что если в матче с ЦСКА напропускают, то эта встреча станет последней для Абаскаля за "Спартак". Трансферная кампания провальная, тренер в тупике. У команды многое чудовищно», — приводит слова Губерниева «Матч ТВ».

    После этого матча «Крылья Советов» с 21 очком поднялись на 2-ю строчку в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» с 16 очками на 5-м месте.

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