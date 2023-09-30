Тен Хаг назвал причины поражения «МЮ» в матче АПЛ с «Кристал Пэлас»

Главный тренервысказался о неожиданном поражении своей команды в матче 7-го тура АПЛ с(0:1).

«Все довольно просто. За всю игру мы допустили всего три момента у своих ворот — все три после стандартов. В атаке мы выходили на хорошие позиции, но принимали неверные решения.

Мы занимали хорошие позиции, и у нас были открытые игроки. Мы не воспользовались этими моментами. Мы сыграли недостаточно качественно в этой фазе игры. В финальных фазах атак мы показали не самую лучшую свою игру.

Конечно, это расстраивает. Мы много раз были близки (к тому, чтобы забить). Нужно играть остро и хладнокровно. Все дело в принятии решений.

Мы больше не можем изменить этот результат. Нужно извлечь уроки из этого матча и учиться играть лучше в завершающих фазах атак», — сказал тен Хаг BBC.

После поражения от «Кристал Пэлас» «Манчестер Юнайтед» занимает 10-е место с 9-ю очками в активе. В следующем матче «красные дьяволы» сыграют 3-го октября с «Галатасараем» в рамках группового этапа Лиги чемпионов.