«Хоффенхайм» — «Боруссия»: счет матча 1:3, обзор голов

В матче шестого тура немецкой Бундеслиги дортмундскаяна выезде переиграласо счетом 3:1.

На голы Никласа Фуллкруга, Марко Ройса и Джулиана Райерсона хозяева ответили точным ударом Андрея Крамарича с пенальти.

Футбол. Германия. Бундеслига Хоффенхайм — Боруссия Д 1:3 Голы: 0:1 Никлас Фуллкруг (18'), 1:1 Андрей Крамарич (пенальти) (25'), 1:2 Марко Ройс (45 + 3'), 1:3 Юлиан Рюэрсон (90 + 5') Хоффенхайм: Оливер Бауман, Озан Кабак, Джон Брукс (Том Бишоф, 84'), Кевин Фогт, Гриша Прёмель (Мергим Бериша, 68'), Флориан Гриллич, Антон Стах, Ила Бебу, Роберт Сков (Мариус Бюльтер, 68'), Максимилиан Байер (Юлиан Юстван, 84'), Андрей Крамарич (Финн Оле Беккер, 87') Боруссия Д: Грегор Кобель, Рами Бенсебаини, Нико Шлоттербек, Матс Хуммельс, Юлиан Рюэрсон, Салих Озкан, Феликс Нмеча (Эмре Джан, 69'), Никлас Фуллкруг (Себастьен Аллер, 80'), Дониелл Мален (Никлас Зюле, 80'), Марко Ройс (Мариус Вольф, 80'), Юлиан Брандт (Карим Адейеми, 64') Предупреждения: Матс Хуммельс (23'), Джон Брукс (44'), Феликс Нмеча (60'), Кевин Фогт (61'), Рами Бенсебаини (67'), Рами Бенсебаини (71'), Озан Кабак (85'), Марко Ройс (87')

Календарь и таблица Бундеслиги

«Боруссия» набрала 14 очков в шести матчах и поднялась на первое место в турнирной таблице чемпионата Германии. В активе «Хоффенхайма» осталось 12 очков, команда расположилась на шестой строчке.