Клопп: И снова это произошло с нами

Главный тренер «Ливерпуля»подвел итоги волевой победы своей команды над «Лестером» в 1/16 финала Кубка английской лиги (3:1).

«И снова это произошло с нами. Мне это не нравится, но это произошло, и все дело в реакции игроков. Начав матч не лучшим образом, мы создали огромное число моментов, в которых было сложно не забить, но мы это сделали.

И у вратаря был сейв, и перекладина и что угодно. Однако мяч не попал в сетку, а я понятия не имею, как. В перерыве все очевидно: я сказал команде, чтобы она сохранила позитивный настрой, не искала игру, а делала то, что уже делала. В итоге мы добились результата», — цитирует Клоппа пресс-служба клуба.

В 1/8 финала Кубка лиги «Ливерпуль» сыграет в гостях с «Борнмутом».