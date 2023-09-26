Анчелотти пожелал Хаби Алонсо однажды возглавить «Реал»

Наставник «Реала»отреагировал на слухи о том, что в следующем сезоне в мадридском клубе его может сменить

«Я знаю его, потому что он был у меня в качестве игрока. У него огромные познания в футболе, и он отлично работает в Леверкузене.

Я желаю ему, как Раулю или Альваро Арбелоа, однажды стать тренером "Реала". Потому что я их очень люблю. Надеюсь, однажды они смогут тренировать эту команду.

Продление моего контракта? Все знают, что я чувствую себя здесь очень хорошо, но сейчас это не самый главный вопрос. Сейчас впереди много игр», — приводит слова Анчелотти Mundo Deportivo.

41‑летний Алонсо выступал за «Реал» с 2009 по 2014 год, всего он провел 236 матчей.

Сейчас «Реал» идет третьим в таблице Примеры, набрав 15 очков.