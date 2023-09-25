Агент Дркушича: Ваня должен начать тренировки на этой неделе

, представляющий интересы игрока «Сочи», рассказал как проходит процесс восстановления защитника после травмы и когда стоит ждать его возвращения на футбольное поле.

«Процесс восстановления Вани проходит успешно. Если все будет хорошо, на этой неделе он начнет тренироваться с командой. Пока еще он лечится. Участие в следующем матче будет зависеть от того, когда он присоединится к тренировкам команды. Посмотрим. Все возможно», — сказал Ратковица Sport24.

Напомним, что словенский защитник травмировался 16 сентября в игре 8-го тура против «Спартака» (0:1). По прогнозам медицинского штаба он должен восстановиться к матчу с «Зенитом» 7 октября.