ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мария СаккариСаккари выиграла «тысячник» в Мексике, Хачанов наконец-то восстановился, а Радукану досрочно завершила сезон
  • 14:09
    • Сафиуллин обыграл Музетти и впервые вышел в финал турнира ATP
  • 13:00
    • Захарян заболел коронавирусом
  • 14:00
    • Глушаков пытался стать игроком «Динамо»
  • 13:24
    • Звонарева впервые в сезоне выиграла матч на уровне основной сетки WTA
  • 12:36
    • В Египте высказались о возможном проведении матча на поле сборной России
    Все новости спорта

    Агент Дркушича: Ваня должен начать тренировки на этой неделе

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Сочи РПЛ Футбол России Зенит
    Младен Ратковица, представляющий интересы игрока «Сочи» Вани Дркушича, рассказал как проходит процесс восстановления защитника после травмы и когда стоит ждать его возвращения на футбольное поле.

    Ваня Дркушич
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Ваня Дркушич

    «Процесс восстановления Вани проходит успешно. Если все будет хорошо, на этой неделе он начнет тренироваться с командой. Пока еще он лечится. Участие в следующем матче будет зависеть от того, когда он присоединится к тренировкам команды. Посмотрим. Все возможно», — сказал Ратковица Sport24.

    Напомним, что словенский защитник травмировался 16 сентября в игре 8-го тура против «Спартака» (0:1). По прогнозам медицинского штаба он должен восстановиться к матчу с «Зенитом» 7 октября.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Рубин» опустится на дно турнирной таблицы?!
  • «Факел» — «Рубин». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • Победная серия СКА дополнится третьим матчем
  • «Адмирал» — СКА. Прогноз и ставки
  • 2.16
    •
  • Неудачная серия «Авангарда» уйдет в прошлое на территории «Автомобилиста»
  • «Автомобилист» — «Авангард». Прогноз и ставки
  • 2.34
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.13
  • Экспресс дня 25 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.50
  • Прогноз на матч Факел — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Автомобилист — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  3.02
  • Прогноз на матч Мальорка — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Спартак — Сочи
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Пройссен Мюнстер — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  4.10
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Ювентус — Лечче
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.12
  • Прогноз на матч Истанбулспор — Галатасарай
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры