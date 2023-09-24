Чемпион Италии снова потерял очки

Чемпион Серии Аопять не смог одержать победу в чемпионате, сыграв на выезде свничью 0:0. В трех последних турах у командывсего два очка.провел на поле 76 минут.

Неаполитанцы владели преимуществом на протяжении всего матча, но забить в ворота Скорупски так и не смогли. Ближе всего они были к голу на 72-й минуте, когда получили право на 11-метровый. Но нигерийский нападающий Виктор Осимхен промахнулся «с точки» мимо ворот.

Футбол. Италия. Серия А Болонья — Наполи 0:0 Болонья: Лукаш Скорупски, Стефан Пош (Лоренцо Де Сильвестри, 10'), Сэм Бёкема, Джон Лукуми (Риккардо Калафьори, 65'), Виктор Кристансен, Михел Эбишер, Ремо Фройлер (Уссама Эль-Аззузи, 82'), Дан Ндой (Алексис Салемакерс, 65'), Льюис Фергюсон, Йеспер Карлссон (Риккардо Орсолини, 82'), Джошуа Зиркзее Наполи: Хвича Кварацхелия (Элиф Элмас, 76'), Виктор Осимхен (Джованни Симеоне, 86'), Джакомо Распадори (Маттео Политано, 67'), Пётр Зелиньски, Станислав Лоботка (Йенс-Люс Каюсте, 86'), Андре Замбо Ангисса, Матиас Оливера (Мариу Руй, 46'), Natan, Лео Эстигор, Джованни Ди Лоренцо, Алекс Мерет Предупреждения: Матиас Оливера (6'), Михел Эбишер (30'), Станислав Лоботка (49'), Хвича Кварацхелия (53'), Дан Ндой (55'), Лукаш Скорупски (72'), Ремо Фройлер (81'), Маттео Политано (82'), Мариу Руй (90 + 4')

Команда Тиагу Мотты в 6-м туре отправится в гости к «Монце», а «Наполи» будет принимать у себя дома «Удинезе».