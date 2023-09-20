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    Анчелотти: Дух футболки «Реала» позволяет всегда сохранять веру

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    Наставник «Реала» Карло Анчелотти подвел итог матча против «Униона» (1:0).

    Карло Анчелотти
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    Карло Анчелотти

    «Матч прошел так, как и планировалось: мы много владели мячом, соперник оборонялся низким блоком. Соперник не оставлял свободных зон, но мы пытались добиться своего. Да, мы могли забить раньше, но главное — что в итоге забили. Таков дух этой футболки, он позволяет нам всегда сохранять веру. Мы отдавали все силы до самого конца.

    У Беллингема есть необходимое мастерство, но также и везение, хотя важно оказаться в нужном месте, как это было и в матче с "Хетафе". Когда он выбегает из второй линии, он действует умнее всех и пользуется своим мастерством.

    В перерыве нам пришлось вносить некоторые изменения, и второй тайм мы провели лучше, потому что играли против соперника, который стал меньше прессинговать. Сил у него становилось чуть меньше, и у нас появлялись свободные зоны. Радует, что сегодня не пришлось отыгрываться», — приводит слова Анчелотти Marca.

    В следующем туре «Реал» отправится на выезд к «Наполи», а «Унион» в Берлине будет принимать португальскую «Брагу».

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