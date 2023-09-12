«Оренбург» анонсировал еще один трансфер

Спортивный директор «Оренбурга»заявил, что его клуб в ближайшее время объявит о переходе еще одного футболиста.

«Заключительный трансфер на подходе. Надеюсь, что все получится. Если получится, объявим», — приводит слова Андреева «Спорт-Экспресс».

Перед началом сезона состав «Оренбурга» пополнили защитники Максим Сидоров и Арсен Адамов, полузащитник Томас Муро и нападающие Эмирджан Гюрлюк и Джастин Куэро.

Напомним, сообщалось, что нападающий эквадорского «Эмелека» Алехандро Кабеса перейдет в один из российских клубов.

Трансферное окно в России закрывается 14 сентября.

«Оренбург» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ после семи туров.