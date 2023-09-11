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    Португалия забила девять безответных мячей Люксембургу

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    Завершилось три матча шестого тура квалификации Евро-2024 в группе J.

    Сборная Португалии
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    Сборная Португалии

    В одном из них сборная Португалии в родных стенах разгромила Люксембург со счетом 9:0. Авторами дублей стали Гонсалу Инасиу, Гонсалу Рамуш и Диогу Жота. Также по голу записали на свой счёт Рикарду Орта, Бруно Фернандеш и Жоау Фелиш.

    В еще одной игре сборная Исландии дома победила команду Боснии и Герцеговины с результатом 1:0. Голом отметился Альфред Финнбогасон.

    И, наконец. сборная Словакии на своем поле разгромила Лихтенштейн со счетом 3:0. Мячи забили Давид Ханцко, Ондрей Дуда и Роберт Мак.

    Сборная Португалии с 18 очками возглавляет группу. Словакия с 13 баллами идет второй.

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