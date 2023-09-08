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    Цимикас: У сборной Греции еще есть возможность побороться за второе место

    Футбол Календарь Евро-2024 Прогнозы на Евро-2024 Евро-2024 Сборная Нидерландов Сборная Греции
    Защитник сборной Греции Константинос Цимикас дал оценку поражению от Нидерландов (0:3) в матче отборочного турнира Евро-2024.

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    «Я думаю, что все пошло не так, потому что мы как команда не защищались должным образом. Мы пытались играть в футбол. Мы с самого начала знали, что будем играть с одной из лучших команд мира, на мой взгляд. У них лучшие футболисты с множеством способностей с мячом и без него.

    В первом тайме мы играли не так хорошо. Мы пропустили три гола. Но я думаю, что все игроки отдали абсолютно все на поле. Мы до последней минуты игры старались забить гол.

    Но в конечном итоге нам остается принять этот результат. Теперь мы должны выложиться, чтобы каждую игру воспринимать как финал. Я думаю, нам нужно быть более сосредоточенными с самого начала, правильно защищаться как команда, стараться помогать друг другу.

    Конечно, у нас есть возможность побороться за второе место. Надеюсь, мы будем вторыми», — цитирует пресс-служба УЕФА Цимикаса.

    Календарь и таблица Евро-2024

    Нидерланды и Греция имеют в своем активе по шесть набранных баллов и делят вторую строку в группе В.

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