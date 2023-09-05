Рамос о «Севилье»: У меня была мечта вернуться сюда

Защитникназвал причины перехода в испанский клуб.

«У меня была возможность остаться в Париже в течение двух лет, но я ее не увидел. Мною всегда двигали импульсы и сердце. Не деньги. Вот почему я не поехал в Аравию или МЛС.

Вот почему я рискнул позвонить в "Севилью" совсем незадолго до конца трансферного окна, чтобы подписать контракт с ней. Для меня это была мечта вернуться сюда», — приводит Mirror слова Рамоса.

Напомним, что 4 сентября защитник подписал годичный контракт с «Севильей». Рамос уже выступал за испанский клуб в период с 2002 по 2005 год.

В прошлом сезоне игрок обороны провел в ПСЖ, сыграл 33 матча в Лиге 1, забил 2 гола и сделал голевую передачу.