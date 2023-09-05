Неймар рассказал о своей мечте

Форвард «Аль-Хиляля»заявил, что победа на чемпионате мира является его самой большой мечтой.

«Конечно, я надеюсь, что однажды смогу осуществить самую большую мечту и выиграть чемпионат мира, это очевидно. Но иногда не получается. В Бразилии есть топ-кумир, один из важнейших футболистов в истории страны. Это Зико, и у него нет победы на чемпионате мира. И это не определяет его качества и дар, который у него был. Ко мне эти слова тоже подходят», — приводит слова Неймара Globo Esporte.

31-летний Неймар перешёл в «Аль-Хиляль» из «ПСЖ» этим летом. В нынешнем сезоне игрок на поле ещё не появлялся.