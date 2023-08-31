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    Смолов — Захаряну: Магазины в Москве были гораздо лучше, чем в Сан-Себастьяне

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    Нападающий «Динамо» Федор Смолов дал советы полузащитнику «Реал Сосьедад» Арсену Захаряну.

    Федор Смолов
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    Федор Смолов

    «Главное — здоровье, без травм. Будем смотреть и болеть. Арсена все любят, переживают. Очень хотели, чтобы этот трансфер произошел, поэтому желаю ему всего самого доброго.

    Были в музее Balenciaga? Я не понимаю, как он оттуда вышел. Думал, что вы его там оставите, как пример, как не нужно одеваться. Не попал еще в магазин? Так зачем они тебе в Испании? Там же главное — футбол, ты же за ним ехал. Магазины в Москве были гораздо лучше, чем в Сан-Себастьяне. Будем следить за Арсеном. Все реально искренне ему этого желали и переживаем, и это самое главное. Слава Богу, что это произошло», — заявил Смолов в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.

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