Гончаренко: Лучше так потерять три очка, и это будет хорошая пища для размышления

Главный тренервысказался о поражении от(0:4).

«Это нужная игра для нас, мы должны оттолкнуться и понять, куда нам идти. Лучше так потерять три очка, и это будет хорошая пища для размышления. Мы играли в такой футбол, который удобен "Зениту", много теряли мяч в центре поля. Из‑за этого не оказывали никакого давления на соперника. Очень плохо действовали в начале атаки.

Двойная замена в перерыве? Тот случай, когда игроки должны получать практику», — приводит слова Гончаренко «Матч ТВ».

«Зенит» набрал 13 очков и поднялся на 2-е место в РПЛ. «Урал» (13) идет на 3-й строчке.