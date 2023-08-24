Глушаков: В любой момент готов усилить любую команду

Бывший капитан «Спартака»заявил, что пока не планирует завершать карьеру.

В прошедшем сезоне Глушаков выступал за «Химки» и «Пари НН». На данный момент он находится в статусе свободного агента.

«Я буду продолжать профессиональную футбольную карьеру. Говорил, что три игры сыграю в пляжном футболе — и все.

Трансферное окно еще долго открыто. Два раза в день тренируюсь, в игровом тонусе. Играю со всеми, с кем можно, по вечерам в футбол. Иногда получается и три раза в день!

Бегаю также с тренером по физической подготовке. В любой момент готов усилить любую команду», — приводит слова 36-летнего футболиста «Спорт-Экспресс».