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    Глушаков: В любой момент готов усилить любую команду

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    Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков заявил, что пока не планирует завершать карьеру.

    Денис Глушаков
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    Денис Глушаков

    В прошедшем сезоне Глушаков выступал за «Химки» и «Пари НН». На данный момент он находится в статусе свободного агента.

    «Я буду продолжать профессиональную футбольную карьеру. Говорил, что три игры сыграю в пляжном футболе — и все.

    Трансферное окно еще долго открыто. Два раза в день тренируюсь, в игровом тонусе. Играю со всеми, с кем можно, по вечерам в футбол. Иногда получается и три раза в день!

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    • Бегаю также с тренером по физической подготовке. В любой момент готов усилить любую команду», — приводит слова 36-летнего футболиста «Спорт-Экспресс».

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