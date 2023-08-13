«Волгарь» — «Динамо» Махачкала: счет матча 0:1, обзор гола

Единственный гол забил полузащитник «Динамо» Залимхан Юсупов на 44-й минуте встречи.
Футбол. Россия. ФНЛ
Волгарь — Динамо-Махачкала 0:1
Гол: 0:1 Yusupov Z. (44') Волгарь: Даниил Одоевский, Atabayev E., Gilyazetdinov A., Гоча Гогричиани, Иван Хомуха, Данил Клёнкин, Даниэль Мишкич, Егор Прошкин, Pushkarev D., Павел Шакуро, Илья Зуев Динамо-Махачкала: Volk D., Alibekov M., Касинтура, Никита Глушков, Сослан Кагермазов, Максим Храмцов, Владимир Ковачевич, Руслан Лисакович, Ражаб Магомедов, Нардин Мулахусейнович, Yusupov Z. Предупреждения: Касинтура (51'), Егор Прошкин (64'), Илья Зуев (65'), Максим Храмцов (66')
После 5-и туров «Динамо» занимает 9-е место в таблице с 7-ю очками в активе. «Волгарь» — на последней 18-й строчке без набранных очков.