Канчельскис: Самое главное для Захаряна — закрепиться там и показать себя в полной мере

Бывший футболиствысказался о возможном переходе полузащитникав испанский

«Очень здорово! "Реал Сосьедад" — отличный вариант для Захаряна. Арсен большой молодец, что всё-таки решился на этот шаг. Он давно хотел уехать в Европу. Это абсолютно правильное решение. У него точно было уже несколько хороших вариантов для продолжения карьеры, но всё никак не получалось. Слава богу, что всё так удачно складывается. Будем за ним следить, переживать. Самое главное сейчас для него — закрепиться там и показать себя в полной мере. Желаю ему удачи!» — цитирует Канчельскиса «Чемпионат».

В текущем сезоне Захарян провел 4 матча в РПЛ и Кубке России, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. Контракт футболиста с «Динамо» рассчитан до лета следующего года.