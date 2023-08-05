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    Рахимов: Меня удивил второй пропущенный мяч и реакция. Мы были в нокауте

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    Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов прокомментировал поражение от «Спартака» (1:4) в матче 3-го тура РПЛ.

    Рашид Рахимов
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    Рашид Рахимов

    «Мы планировали начинать активно и должны были забивать на первых минутах, Фамейе мог забивать. Пропустили мы в первой атаке "Спартака", после которой не должны были пропускать. После этого гола мне понравилась реакция команды. Мы продолжали играть. Выглядели неплохо. Сравняли счет. И второй тайм начался неплохо с нашей стороны.

    Но меня удивил второй пропущенный мяч и реакция. Мы были в нокауте и пропустили ещё два мяча. Очень плохая реакция на пропущенные мячи. Мы не могли вернуться в игру. Команда просто сломалась. Это психологический момент.

    А до 58 минуты все нормально было и не нужно было ничего менять. Замены "Спартака" — это неплохой уровень, соперник сохранил уровень игры. У нас же усиления не получилось. Это наша общая проблема. Команде я сказал, что такие удары случаются.

    Мы видели игру "Крыльев" с "Ростовом" — 5:1. Ничего не предвещало. Нужно уметь держать удар и выходить из этой ситуации. Линия атаки "Спартака" на сегодня — одна из лучших в лиге. Сложно играть против соперника, когда у него в атаке такие качества. Мы прекрасно понимаем, что нам не хватает глубины состава. Мы хотим усилить команду, думаем о приобретениях. Надеюсь, в ближайшее время это произойдет. Качество нашей игры должно сохраняться, когда мы делаем замены.

    Сегодня в Казани многие болели за "Спартак"? Наверное, мы играли выездной матч. У "Спартака" много болельщиков, они приезжают со всей страны. Но нужно продолжать игра. Да, это бросилось в глаза. На стадионе скандировали "Спартак". Это вызвало удивление. Но из-за этого игру не остановят, надо было играть», — приводит слова Рахимова «Спорт-Экспресс».

    Календарь и таблица РПЛ

    У «Спартака» 3-я победа подряд на старте сезона. Он набрал 9 очков и находится на вершине таблицы. «Рубин» с 2 баллами идет 10-м.

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