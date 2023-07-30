Гончаренко оценил старт «Урала» в новом сезоне РПЛ

Виктор Гончаренко Фото: globallookpress.com
«Мы хотели выиграть. Если в целом оценивать старт, то четыре очка в двух домашних матчах — неплохой для нас результат.
Хотя когда получаешь порцию уверенности, когда приучил болельщика, что можешь обыграть любого соперника — нам хотелось сегодня взять три очка.
Нам не хватило динамики в центре поля. Медленно и сумбурно действовали с мячом. Были моменты у Дмитриева, у Егорычева, хотелось бы, чтобы мы их выжали», — цитирует Гончаренко «Спорт-Экспресс».
«Урал» с четырьмя очками на данный момент занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.