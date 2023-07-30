Гончаренко оценил старт «Урала» в новом сезоне РПЛ

Главный тренер «Урала»после матча 2-го тура с «Пари НН» (0:0) высказался о старте своей команды в новом сезоне РПЛ.

«Мы хотели выиграть. Если в целом оценивать старт, то четыре очка в двух домашних матчах — неплохой для нас результат.

Хотя когда получаешь порцию уверенности, когда приучил болельщика, что можешь обыграть любого соперника — нам хотелось сегодня взять три очка.

Нам не хватило динамики в центре поля. Медленно и сумбурно действовали с мячом. Были моменты у Дмитриева, у Егорычева, хотелось бы, чтобы мы их выжали», — цитирует Гончаренко «Спорт-Экспресс».

Календарь и таблица РПЛ

«Урал» с четырьмя очками на данный момент занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.