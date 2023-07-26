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    Федотов о победе ЦСКА: После счета 4:0 в первом тайме все стало ясно

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    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о победе своей команды в матче Кубка России с «Оренбургом» (6:0).

    Владимир Федотов
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    Владимир Федотов

    «Было непросто: и искусственное поле, и погодные условия. В Москве такой жары не было давно, стоит прохлада, и нужно было адаптироваться к таким условиям.

    Выдержали очень агрессивное начало, смогли забить. Вратарь соперника совершил фол, соперник остался вдесятером, а мы смогли забить со штрафного второй мяч. Думаю, в таких погодных условиях фактор лишнего игрока стал ключевым, роковым для "Оренбурга". После счета 4:0 в первом тайме все стало ясно.

    Команда соперника в непростых условиях и еще после двух удалений играла в футбол до конца, создавала серьезные сложности, хотела забить. Зрители не должны быть очень критичными к команде. Так бывает, что что‑то пошло не по их сценарию», — сказал Федотов «Матч ТВ».

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