Федотов о победе ЦСКА: После счета 4:0 в первом тайме все стало ясно

Главный тренервысказался о победе своей команды в матче Кубка России с(6:0).

«Было непросто: и искусственное поле, и погодные условия. В Москве такой жары не было давно, стоит прохлада, и нужно было адаптироваться к таким условиям.

Выдержали очень агрессивное начало, смогли забить. Вратарь соперника совершил фол, соперник остался вдесятером, а мы смогли забить со штрафного второй мяч. Думаю, в таких погодных условиях фактор лишнего игрока стал ключевым, роковым для "Оренбурга". После счета 4:0 в первом тайме все стало ясно.

Команда соперника в непростых условиях и еще после двух удалений играла в футбол до конца, создавала серьезные сложности, хотела забить. Зрители не должны быть очень критичными к команде. Так бывает, что что‑то пошло не по их сценарию», — сказал Федотов «Матч ТВ».

Напомним, что в следующем матче ЦСКА встретится с «Ахматом» 30 июля в рамках российской Премьер-лиги.