«Торино» — «Фиорентина»: счет матча 1:1, обзор голов

На гол Луки Йовича хозяева ответили точным ударом Антонио Санабрии.
Отметим, что российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук появился на поле на 61-й минуте, но не смог отметиться результативными действиями.
Футбол. Италия. Серия А
Торино — Фиорентина 1:1
Голы: 0:1 Лука Йович (48'), 1:1 Антонио Санабрия (66') Торино: Ваня Милинкович-Савич, Коффи Джиджи, Перр Схюрс, Алессандро Буонджорно, Уилфрид Стефан Синго (Ола Эйна, 61'), Иван Илич, Самуэле Риччи, Рикардо Родригес (Валентин Лацаро, 61'), Никола Влашич, Янн Карамо (Алексей Миранчук, 61'), Антонио Санабрия (Пьетро Пеллегри, 80') Фиорентина: Риккардо Соттиль (Лука Йович, 46'), Кристиан Куаме (Жонатан Иконе, 73'), Риккардо Сапонара (Йосип Брекало, 65'), Альфред Дункан, Роландо Мандрагора (Алессандро Бьянко, 73'), Антонин Барак (Лука Раньери, 86'), Алекса Терзич, Игор де Пауло, Лукас Мартинес, Лоренцо Венути, Микеле Черофолини Предупреждения: Роландо Мандрагора (19'), Уилфрид Стефан Синго (60'), Алессандро Бьянко (77')
По итогам этой игры позиции команд остались прежними: «Торино» (50 очков) — десятый, «Фиорентина» (50 пунктов) — одиннадцатая.