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    Хаби Алонсо: Тяжело проигрывать после всего лишь одного пропущенного мяча

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    Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо высказался после ничьей с «Ромой» (0:0) в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы.

    Хаби Алонсо
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    Хаби Алонсо

    Напомним, что первый матч леверкузенская команда проиграла (0:1).

    «Мы делали все возможное вплоть до финального свистка. Создавали моменты, били по воротам, но так и не забили. Мы провели хороший ответный матч, но не хватило одной детали. Жаль, но мы должны это принять. Тяжело проигрывать после всего лишь одного пропущенного мяча, но это футбол.

    Болельщики были невероятны сегодня. До матча, во время игры и после нее. Еще один низкий им поклон. Мы гордимся, что у нас с ними такая тесная связь. За два тура до конца мы все еще верим, что можем пробиться в еврокубки на следующий сезон», — передает слова Алонсо пресс-служба УЕФА.

    В финале Лиги Европы-2022/23 сыграют «Рома» сыграет с «Севильей». Матч состоится 31 мая 2023 года на «Пушкаш Арене» в Будапеште.

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